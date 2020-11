Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Schmuck-Diebstahl

WeselWesel (ots)

Einen Wandtresor mit Schmuck haben Einbrecher aus einer Wohnung in Wesel geklaut. Die Täter schlugen am vergangenen Montag zwischen 17.15 Uhr und 19.15 Uhr an der Birtener Straße zu. Sie hebelten ein Küchenfenster auf und entriegelten die Terrassentür, die sie vermutlich für ihre Flucht nutzten.

Sachdienliche Hinweise geben Zeugen an die Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 weiter.

