POL-WES: Moers - Mülltonnen angezündet

Moers (ots)

Unbekannte Täter zündeten heute gegen 01.00 Uhr mehrere Mülltonnen mit Altpapier in einem Innenhof an der Unterwallstraße an. Durch den Brand wurden zwei Hausfassaden beschädigt. Vier Mülltonnen wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Diese dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

