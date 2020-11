Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Diebe stahlen tonnenschwere Kabel und machten fette Beute

Polizei sucht Zeugen

VoerdeVoerde (ots)

Zwischen Donnerstag (12.11.2020, 11.00 Uhr) und Mittwoch (18.11.2020, 11.00 Uhr) drangen Diebe in die Lagerhalle einer Firma an der Straße Am Indrustriepark ein.

Aus dieser stahlen sie ca. 75 Tonnen Kupferkabel in einem geschätzten sechstelligen Eurowert.

Der Diebstahl fiel auf, als bei Abrissarbeiten der Lagerhalle, die in den Schächten unterhalb der Halle verlegten, fehlenden Kabel entdeckt wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell