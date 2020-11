Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Betrunkener Fahrer rammt geparkte Autos

DuisburgDuisburg (ots)

Am späten Montagabend (16. November, 23:45 Uhr) hat ein betrunkener Autofahrer im Stadtteil mehrere geparkte Autos gerammt. Erst fuhr der 32-Jährige mit seinem roten Kia auf der Kapellener Straße gegen einen schwarzen Mercedes am Fahrbahnrand, drehte dann eine Runde durch die Siedlung und prallte an der Darwinstraße gegen einen grauen Seat. Durch den zweiten Aufprall verlor er unter anderem seine Kennzeichenhalterung auf der Fahrbahn. Auf der Straße Im Niederfeld stellte er den Wagen schließlich ab und ging zu Fuß zurück zur Kapellener Straße, wo er sich den Polizisten, die dort gerade den Unfall aufnahmen, als der Unfallfahrer zu erkennen gab. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur Wache. Jetzt muss er sich mit einer Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss und Unfallflucht auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell