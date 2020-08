Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter schlägt Scheibe mit Holzscheit ein

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee-Blasiwald]

In der Nacht vom 12.08.2020 auf 13.08.2020, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Eisenbreche. Am Fenster entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

