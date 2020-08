Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Autoüberschlag neben der Autobahn A5 - Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.08.20, gegen 16 Uhr, fuhr eine 72-jährige VW-Fahrerin auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und Weil am Rhein. Aus nicht bekanntem Grund kam die Frau etwa in Höhe Efringen-Kirchen nach rechts von der Autobahn ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge soll sich der VW mehrfach überschlagen haben. Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe von weiteren Autofahrern aus dem Auto befreien. Sie erlitt nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am VW dürfte ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein.

