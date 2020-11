Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Unbekannte zünden Matratze an

DuisburgDuisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (17. November, 3 Uhr) zündeten Unbekannte in einer Hofeinfahrt auf der Straße Unter den Ulmen eine Matratze an und verschwanden. Dadurch entstand starker Rauch rund um das Mehrfamilienhaus. Eine daran angebrachte Lampe wurde beschädigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Täter möglicherweise gesehen haben, oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

