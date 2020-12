Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

WuppertalWuppertal (ots)

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - In der Benzstraße brachen zwischen dem 07.12.2020 (16:00 Uhr) und dem 11.12.2020 (12:00 Uhr) Unbekannte in eine Wohnung ein. Über Beute ist nichts bekannt. Am 11.12.2020, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Jungstraße einzudringen. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen Unbekannte am 12.12.2020 in eine Wohnung in der Wortmannstraße ein und stahlen Wertgegenstände sowie Alltagsartikel. In ein Geschäftslokal im Ascheweg brachen zwischen dem 12.12.2020 (16:00 Uhr) und dem 13.12.2020 (15:00 Uhr) Unbekannte ein. Sie stahlen einen Tresor. In der Lenneper Straße hebelten Einbrecher am 13.12.2020, zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr, ein Wohnungsfenster auf und stahlen Bargeld und Schmuck. Ebenfalls am 13.13.2020, zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie stahlen Elektronikartikel, Bargeld und Schmuck. Remscheid - In der Föhrenstraße entwendeten Einbrecher am 11.12.2020, zwischen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr, Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung. An der Straße Auf dem Knapp drangen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude einer Firma ein und stahlen zwischen dem 11.12.2020 (21:15 Uhr) und dem 12.12.2020 (05:05 Uhr) Wertgegenstände und Uhren. Solingen - Am 11.12.2020, zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Hasselstraße ein. Sie entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell