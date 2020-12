Polizei Wuppertal

POL-W: W - Alleinunfall in Barmen

WuppertalWuppertal (ots)

Am 13.12.2020, um 01:00 Uhr in der Nacht, kam es auf der Obere Lichtenplatzer Straße zu einem Alleinunfall eines PKW. (jb) Ein 22-jähriger Wuppertaler war mit zwei Beifahrerinnen (19, 21) auf der Obere Lichtenplatzer Straße in einem grauen Honda Logo unterwegs, als er mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Das Auto prallte zunächst gegen einen Mast und rutschte dann eine Böschung hinunter. An einem Bolzplatzzaun kam der Honda zum stehen. Der Wagen war schwer beschädigt. Die 21-Jährige verletzte sich schwer und wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht, wie die 19-Jährige, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb. Der Fahrer war ebenfalls nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. (jb)

