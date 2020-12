POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Marihuana-Plantage in Elberfeld entdeckt - 6 Festnahmen

Polizei Wuppertal

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Marihuana-Plantage in Elberfeld entdeckt - 6 Festnahmen

Wuppertal

Nach einem Zeugenhinweis entdeckten am heutigen Mittag (12.12.2020, gegen 12:20 Uhr) die polizeilichen Einsatzkräfte eine Marihuana-Plantage in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal. Die Drogen-Plantage, die sich in Wohnungen über vier Stockwerke erstreckte, wurde von ihren Betreibern u.a. mit diversen Stromleitungen, Lüftungsrohren, Sicherungskästen, Lampen und weiterem Zubehör professionell angelegt. Staatsanwaltschaft und Polizei beschlagnahmten mehr als 600 -zum Großteil mannshohe und erntereife- Pflanzen, die nicht mehr ihren Weg in den Drogenverkauf finden werden. In den Wohnungen konnten die Ermittler insgesamt sechs tatverdächtige Personen antreffen und widerstandslos festnehmen. Die südosteuropäischen Männer im Alter zwischen 24 und 32 Jahre befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Über ihre Vorführung beim Haftrichter wird die Staatsanwaltschaft zeitnah entscheiden. Angesicht der erheblich aufgefundenen Drogenmenge drohen den Beschuldigten langjährige Haftstrafen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

