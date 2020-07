Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Prüm (ots)

Seitens der Straßenmeisterei Arzfeld wurde der Polizei Prüm eine illegale Müllablagerung an der Landstraße 9 auf einem Rastplatz zwischen Üttfeld und Hallert mitgeteilt. Durch bislang unbekannte Personen wurden hier mehrere Müllsäcke mit Hausmüll und Farbeimer mit Dispersionsfarbe abgestellt. In der vergangenen Zeit kam es bereits mehrfach zu illegalen Ablagerungen an diesem Rastplatz. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551-942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell