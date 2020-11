Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht am "Blitzer"

RintelnRinteln (ots)

(swe). Am frühen Morgen des 28.11. (03.40 Uhr) meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, dass er Unfallspuren kurz vor dem Blitzer an der Grafensteinerhöhe wahrgenommen habe. Die eingesetzten Beamten der Rintelner Polizei stellten fest, dass am Unfallort eine 52 Meter lange "Schneise" durch den Straßengraben durch das unfallverursachende Fahrzeug gezogen und ein Verkehrs-Hinweiszeichen umgefahren wurde. Fahrzeugteile lagen am Unfallort verteilt, unter anderem auch Teile des Unterbodens, der Frontschürze und das Kennzeichen aus Steinfurt. Im Anschluss an den Unfall muss der Verursacher weitergefahren sein Richtung Steinbergenbis zur Kreuzung der B 83/ B 238. Bis dorthin verlief eine Ölspur. Wer Hinweise zum Unfallhergang und ggf. zum Verursacher des Unfalls geben kann, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell