Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an zwei Pkw - Zeugenaufruf

AuetalAuetal (ots)

(jsa) In der Nacht von Freitag, den 27.11.2020, auf Samstag, den 28.11.2020 werden durch bisher unbekannte Täterschaft die Reifen an zwei Pkw zerstochen. Der Tatort befindet sich in 31749 Auetal, im Bereich des Ortsteils Hattendorf.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05751/95450 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

