Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Parkenden Pkw beschädigt

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Hohen Sachschaden richtete am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein 61jähriger Lkw-Fahrer an, der mit seinem Fahrzeug mit Auflieger in Bückeburg von der Hannoverschen Straße auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes eingebogen ist.

Beim Einbiegevorgang berührte der Lkw- Auflieger einen auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw Skoda, der erheblich an der Fahrerseite beschädigt wurde.

Der Sachschaden an dem Pkw, der durch die Berührung mit dem Lkw um etwa 1m verschoben wurde, beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell