Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgefahren

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Auf der Warberschen Straße in Bückeburg/Warber ist am Mittwoch gegen 10.05 Uhr ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus Rehburg-Loccum auf den haltenden Pkw einer 21jährigen aus Petershagen aufgefahren, die nach links, in Fahrtrichtung Bückeburg, auf einen Parkplatz fahren wollte.

Der Rehburg-Loccumer war vermutlich durch die Sonneneinstrahlung kurz geblendet und fuhr mit dem Pkw Suzuki in das Heck des anhaltenden Pkw Audi.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Die Petershägerin wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Schaumburg verbracht.

