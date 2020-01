Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bebra- Am Mittwochnachmittag (15.01.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer die Kerschensteiner Straße und wollte nach rechts in die Hersfelder Straße einbiegen. Ein Radfahrer aus Bebra fuhr auf dem Radweg der vorfahrtsberechtigten Hersfelder Straße stadteinwärts. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Gesamtschaden beträgt circa 500 Euro. Der Radfahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

