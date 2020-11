Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte beschmieren Außenfassade des WEZ-Marktes

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(HAA) In der Nacht von Donnerstag, den 26.11.2020, auf Freitag, den 27.11.2020, ist die Außenfassade des WEZ-Marktes in der Rodenberger Allee 26, in Bad Nenndorf, durch Farbschmierereien beschädigt worden. Mit roter, schwarzer und blauer Farbe wurde das Graffiti über eine Länge von knapp zehn Metern an der weißen Fassade aufgebracht. Die Polizei Bad Nenndorf hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 05723/94610 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell