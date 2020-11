Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 14.05 und 14.35 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in der Haller Straße vor einer Bäckerei abgestellten VW Golf. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der unbekannte Pkw wurde vermutlich am Heck beschädigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

Sulzbach-Laufen: Motorrad vs. Pkw

Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer am Samstag gegen 15.15 Uhr nicht verletzt. Der 60jährige BMW-Fahrer fuhr in der Eisbachstraße vom Fahrbahnrand an und übersah hierbei einen ihn passierenden VW Golf. Hierbei streifte der Motorbügel und Lenkergriff an der Beifahrerseite des Golfs und verursachte einen Schaden von 4000 Euro. Der Motorradfahrer und der 23jährige Golf-Fahrer kamen beide mit dem Schrecken davon. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Friedrich-Heyking-Straße ein abgestellter Pkw von Unbekannten beschädigt. Die Tatzeit lässt sich auf 18 bis 08 Uhr eingrenzen. Der blaue Mazda CX5 stand auf einem dem Wohngebäude zugehörigen Parkplatz. Am Morgen musste der Geschädigte feststellen, dass beide Fahrzeugseiten von hinten bis ganz vorne mit je einem durchgehenden Kratzer durchzogen waren. Das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

