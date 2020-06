Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Bilanz zur Kontrollwoche TISPOL "Operation Alcohol & Drugs"

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche an der europaweiten Kontrollwoche TISPOL "Operation Alcohol & Drugs" mit flächendeckenden Kontrollen in den Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop beteiligt. Vom 15. Juni bis zum 21. Juni wurden insgesamt 909 Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Dabei wurde bei acht Verkehrsteilnehmern festgestellt, dass sie ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führten. Bei sechs Fahrzeugführern wurde ein Alkoholwert von über 1,1 Promille festgestellt. Hier wurden Strafanzeigen geschrieben und eine Blutprobe angeordnet. Bei zwei Verkehrsteilnehmern lag der festgestellte Alkoholwert unter 1,1 Promille. Auf sie kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Bei insgesamt acht überprüften Verkehrsteilnehmern ergab sich der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel (Drogen oder Medikamente) geführt haben. Gegen sechs dieser Personen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Gegen zwei weitere wurden Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell