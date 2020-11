Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Gem. Mögglingen, B 29 - Auffahrunfall

Am Freitag gegen 17:40 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem PKW Audi die B 29 von Mögglingen in Richtung Aalen. Am Ende der vierspurig ausgebauten Bundesstraße musste sie wegen dem sich stauenden Verkehr halten, was eine nachfolgende 63-jährigen BMW-Fahrerin offenbar zu spät erkannte. Die 63-Jährige fuhr auf das Auto der 22-Jährigen auf, wodurch die 22-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer jeweils leichte Verletzungen erlitten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Lorch-Waldhausen - Radfahrerin die Vorfahrt genommen

Am Freitag gegen 17:40 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrradfahrerin den Radweg entlang der Lorcher Straße in Richtung Plüderhausen. Eine 59-jährige Autofahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt von der Bahnhofstraße nach rechts in die Lorcher Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der 65-Jährigen, weshalb es zur Kollision kam. Die 65-Jährige kam zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

