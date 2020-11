Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizei gibt Entwarnung - Ansprechen von Kindern war ungefährlich, Besitzer von Fahrrädern gesucht, Verkehrsunfälle, Veranstaltung wegen Corona-Verstößen aufgelöst u.a.

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf-Weiler: Polizei gibt Entwarnung - Ansprechen von Kindern war ungefährlich!

In den vergangenen Tagen kam es gleich zu zwei Vorfällen in Schorndorf-Weiler, bei denen angeblich Kinder von Männern in verdächtiger Weise angesprochen bzw. verfolgt wurden. Beide Situationen waren nach Bewertung der Polizei ungefährlich, sodass Entwarnung gegeben werden kann. Bereits am Mittwoch, 04.11.2020, soll ein achtjähriges Mädchen auf dem Schulweg in der Schorndorfer Straße von einem dunkel gekleideten Mann verfolgt worden sein. Bei entsprechenden Überprüfungen der Kriminalpolizei stellte sich schnell heraus, dass die Situation komplett harmlos war. Ein weiterer Vorfall, der sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf einem Spielplatz in der Königsberger Straße zugetragen hat, wurde bereits in den sozialen Medien heiß diskutiert und verbreitet. Dort soll angeblich ein Mann einen siebenjährigen Jungen in verdächtiger Weise angesprochen haben. Auch in diesem Fall kann die Kriminalpolizei Entwarnung geben. Der Mann selbst hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet und die Situation aufgeklärt. Weil ein Bild von ihm auf Facebook veröffentlicht und zwischenzeitlich mehrfach geteilt wurde, hat der Mann seinerseits Anzeige erstattet. Da es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu "privaten Fahndungsaufrufen" in den sozialen Medien kam, weist die Polizei darauf hin, dass das Teilen von Bildern von Personen ohne deren Einverständnis eine Straftat darstellen kann. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre Polizeidienststelle!

Waiblingen: Jugendliche entwenden Fahrrad - Zeugen und Geschädigter gesucht

Am Freitag gegen 11:50 Uhr wurden zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 16 Jahren dabei beobachtet, wie sie das Schloss eines Fahrrades, das in der Mayenner Straße abgestellt war, aufbrachen und das Fahrrad entwendeten. Beide Personen trugen einen schwarzen Mundschutz und schwarze Oberteile. Das Fahrrad ist ebenfalls schwarz mit grünen Streifen. Der Besitzer des Fahrrades bzw. Zeugen, die Hinweise zum Fahrradbesitzer oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Schwaikheim: Besitzer von schwarzem Fahrrad gesucht

Am Freitagvormittag kontrollierten Beamte des Polizeipostens Schwaikheim einen 23-jährigen Mann, der ein schwarzes Fahrrad mit sich führte. Bei der Kontrolle gab der Mann wenig glaubhaft an, das Fahrrad kurz zuvor herrenlos im Industriegebiet gefunden zu haben. Der Polizeiposten sucht nun den Besitzer des schwarzen Mountainbikes. An diesem befindet sich ein Aufkleber mit der Nummer 1306, möglicherweise handelt es sich hierbei um die Teilnehmernummer eines lokalen Triathlons. Zeugen bzw. der Besitzer des Fahrrades selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten zu melden.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 11:45 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße / Friedenstraße. Ein 68 Jahre alter Audi-Fahrer missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden 35-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Kernen im Remstal - Stetten: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Ein 66 Jahre alter Renault-Fahrer wollte am Freitagmorgen gegen 5:30 Uhr von einem Grundstück aus nach links auf die Kirchstraße abbiegen. Bei Dunkelheit übersah er einen querenden Fußgänger und kollidierte mit diesem leicht. Der 52-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Alfdorf: Veranstaltung wegen Corona-Verstößen aufgelöst

Am Donnerstagabend fanden in einer Gaststätte in einem Alfdorfer Teilort Veranstaltungen statt. Die Polizei wurde über diesen Umstand gegen 19 Uhr informiert und stellte bei der anschließenden Überprüfung ca. 130 Personen im Lokal fest.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung wurden die Veranstaltungen nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt des Landratsamts aufgelöst. Zum Zeitpunkt der Auflösungsbekanntgabe durch die Polizei hatten die meisten Veranstaltungsteilnehmer bereits aus freien Stücken die Örtlichkeit verlassen. Die Ermittlungen wegen den Verstößen gegen die CoronaVO dauern an.

Backnang: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wollte am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Stuttgarter Straße nach links in ein Grundstück einbiegen. Da sie gleichzeitig von einer Autofahrerin überholt wurde, stießen die Fahrzeuge zusammen. Beim Sturz verletzte sich die Bikerin leicht. Die Ermittlungen zu den näheren Unfallumständen dauern an.

Aspach: In Container eingebrochen

In der Benzstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag auf einem Betriebsgelände in einen Büro-Container eingebrochen. Dazu wurde auch eine Fensterscheibe eingeschlagen. Den Feststellungen nach machten die Eindringlinge jedoch keine Beute. Hinweise zur Tat wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Oppenweiler: Auffahrunfall

6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 7 Uhr ereignete. Ein 46-jähriger Fahrer eines VW Busses befuhr die B 14 von Ellenweiler in Richtung Oppenweiler und bemerkte vor der Rüflensmühle zu spät, dass der Verkehr wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers verkehrsbedingt zum Stillstand kam. Er fuhr auf einen VW Polo auf und schob diesen noch auf ein weiteres Auto auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell