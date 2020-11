Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr den Pamiersring. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 50-jährige Audi-Fahrerin in die Lerchenstraße abbiegen will und verkehrsbedingt warten musste. Der Verkehrsteilnehmer versuchte noch auszuweichen, streifte jedoch das Fahrzeug der 50-Jährigen. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Schwäbisch Hall: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin die Johanniterstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 30-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die 19-Jährige fuhr dem 30-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro. Der 30-Jährige und die 19-Jährige wurden leicht verletzt. Die 55-jährige Beifahrerin im Audi blieb unverletzt.

