POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufeinandertreffen mit Männern ohne Maske eskalierte - Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aspach: In Tankstelle eingebrochen

In der Siemensstraße wurde am Freitag gegen 1.30 Uhr in eine dortige Tankstelle eingebrochen. Mehrere Männer waren der ersten Informationen zufolge über einen Zaun geklettert und haben auf dem Gelände eine dortige Lagerhalle aufgebrochen. Die Einbrecher wurden gestört, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei in Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkte, sollte sich bitte mit der Polizei unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Auenwald: In Büro eingebrochen

In der Straße Im Anwänder wurde zwischen Montag und Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Diebe entwendeten aus einem dortigen Büro eine aufgefundene Geldmappe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierzu wird um sachdienliche Hinweise gebeten, die der Polizeiposten Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegennimmt.

Fellbach: Männer ohne Mund-Nasenschutz - Aufeinandertreffen eskalierte

Zwei junge Männer betraten am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Stadtbücherei am Berliner Platz ohne Mund-Nasenschutz. Sie wurden deshalb von einem dort anwesenden Angestellten auf das Fehlverhalten angesprochen. Weil die jungen Männer nicht reagierten und einfach in Richtung Herren-Toilette liefen, ging der Angestellte den beiden hinterher. Dort eskalierte die Situation. Es kam zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, wobei die beiden jungen Männer den Angestellten mit Fäusten niederschlugen. Anschließend flüchten die Männer. Das verletzte Opfer musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Die geflüchteten Männer waren ca. 180 cm groß und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie trugen Jeans, Pullis und Base-Caps. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: 4000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 60 Jahre alter Renault-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 17 Uhr vom Fahrbahnrand auf die Ringstraße fahren. Hierbei achtete er nicht auf den fließenden Verkehr und kollidierte mit einem 20-jährigen VW-Fahrer, der die Ringstraße entlangfuhr. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Waiblingen-Neustadt: Feuerwehreinsatz

Mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr zu einer Firma in der Badstraße aus. Dort hatte der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Feuerwehr konnte aber schnell Entwarnung geben - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Leutenbach-Weiler zum Stein: Lkw-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr die Heidenhofer Straße und kam hierbei zu weit auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 52-Jährigen und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ rund 200 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise auf den bisher unbekannten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 15:45 einen VW, der auf einem Parkplatz in der Heinkelstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ rund 1000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

