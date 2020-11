Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Geldbörse entwendet, Einbruch in Gartenhaus, Unfall & Sachbeschädigungen

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Geldbörse entwendet

Eine 70-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in einem Discounter in der Sulzbacher Straße beim Einkaufen Opfer eines Diebstahls. Sie wurde beim Ausgang von einem fremden Mann angesprochen, der ihre Geldbörse zuvor aus ihrer Jackentasche gezogen und auf den Boden fallen gelassen hat. Er sprach die Geschädigte an, hob die Geldbörse wieder auf und rannte damit weg. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, dunkelblonde Haare, schwäbischer Akzent.

Hinweise zur Tat und dem geflüchteten Dieb nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: In Gartenhaus eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag wurde im Apfelweg in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Einbrecher überstiegen zunächst ein verschlossenes Gartentor und schlugen dann auf dem Grundstück die Fensterscheibe zu der Hütte ein. Diese wurde durchsucht, augenscheinlich aber nichts entwendet. Hinweise zur Tat wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer musste am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße wegen eines einbiegenden Autos verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der dahinterfahrende 18-jährige Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Mercedes des 62-Jährigen auf. Dabei wurde der Mercedesfahrer leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Weinstadt-Großheppach: Roller beschädigt

Bisher unbekannte Vandalen warfen in der Nacht auf Donnerstag einen in der Wartbühlstraße abgestellten Motorroller der Marke Gilera um und beschädigten diesen hierdurch. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Auto zerkratzt

Bisher unbekannte Täter zerkratzen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr und Donnerstag, 11:15 Uhr einen in der Linsenhalde geparkten Daimler im Bereich des vorderen rechten Radkastens. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

