Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch, Sachbeschädigung

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr die Brunnenstraße in Richtung Sauerbrunnen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem 39-jährigen VW-Fahrer, der die Voithstraße in Richtung Voith befuhr. Der 39-Jährige und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Crailsheim: Fahrzeuge zerkratzt

Ein Vandale beschädigte in der Zeit vom 02.11.2020 bis zum 09.10.2020 drei Pkw auf einem Firmengelände in der Ludwig-Erhard-Straße. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, indem er die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Oberrot: Abkommen von der Fahrbahn

Ein 24-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr die L 1050 von der Obermühle in Richtung Oberrot. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 24-jährige anschließend aufgrund Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und es kam zum Unfall. Dabei wurden die beiden 19-jährigen Beifahrerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bühlerzell: Wohnungseinbruch

Ein Dieb verschaffte sich am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Im Mühlrain. Der Hausbesitzer befand sich währenddessen zu Hause. Als der Dieb dies bemerkte, flüchtete er aus dem Wohnhaus. Es ist noch unklar, ob der Einbrecher Beute machen konnte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

