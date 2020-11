Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzunen - Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Rudersberg: Farbschmiererei an Grundschule

Mit schwarzer Sprühfarbe wurde am letzten Wochenende eine Gebäudefassade an der Grundschule Schlechtbach im Pappelweg besudelt. Durch die Schmiererei wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, bittet um Hinweise auf die Verursacher und nimmt diese unter Tel. 07183/929316 entgegen.

Winterbach: Unfall am Kreisverkehr

Eine 63-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 19 Uhr die Rittergasse und bog bei der Einmündung zur Fabrikstraße in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer im Kreisverkehr fahrenden Rollerfahrerin. Diese konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Auto zusammen. Glücklicherweise blieb sie beim Sturz unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Backnang: Radfahrer und Autos erfasst

Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr die K 1907 von Heiningen in Richtung Weissach im Tal. Aus Sicht des Autofahrers querte bei einem dortigen Feldweg ein Radfahrer die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und kollidierte mit dem 19-jährigen Zweiradfahrer. Dieser wurde beim Aufprall auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo er von einem entgegengekommen VW Bus erneut erfasst wurde. Das Unfallopfer wurde unter dem VW Bus eingeklemmt und musste von anwesenden Ersthelfern befreit werden. Der 19-jährige Fahrradfahrer wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Fahrbahn ist derzeit noch gesperrt (Stand 8.45 Uhr). Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zu den Rettungsmaßnahmen war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Unfallzeugen werden gebeten, sich zur Klärung der Unfalldetails mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen. Weinstadt-Endersbach: Zwei Pkw nach Unfall abgeschleppt

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 14:40 Uhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Kalkofenstraße fahren und übersah hierbei einen von links kommenden 49-jährigen Citroen-Fahrer. Beim Unfall zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer fuhr am Mittwochabend gegen 19:50 Uhr die B14 in Richtung Backnang entlang. Am Teiler B14 / B29 wechselte der Lkw-Fahrer unvermittelt die Fahrspur nach links in Richtung Aalen. Ein hinter ihm fahrender 46-jähriger Fahrer eines Mini musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Der hinter dem Mini fahrende 54-jährige Fahrer eines VW Sharan leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, kollidierte aber mit dem Mini. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist bislang unbekannt. Beim Lkw handelt es sich um einen Sattelzug, der zum Unfallzeitpunkt Autos geladen hatte. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Remshalden-Geradstetten: Lkw contra Pkw

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, kurz vor 12 Uhr in der Alfred-Klingele-Straße. Ein 66 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah beim Rangieren den hinter ihm stehenden Mercedes eines 41-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Waiblingen-Beinstein: Mit zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Gegen 23:30 Uhr beobachteten Beamte des Polizeireviers Waiblingen am Mittwochabend in der Waiblinger Straße einen Fahrradfahrer, der sein Gleichgewicht kaum halten konnte und beinahe vom Fahrrad stürzte. Der 38-Jährige wurde anschließend einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde schnell klar, weshalb der Mann sich kaum auf dem Fahrrad halten konnte - er war mit knapp zwei Promille erheblich betrunken. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Leutenbach: 12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 48 Jahre alte Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 8:10 Uhr die Kreisstraße 1849 in Richtung Bittenfeld. Kurz nach der Einmündung zur L 1127 wollte sie nach links in Richtung eines Feldweges abbiegen und reduzierte die Geschwindigkeit, setzte aber nicht rechtzeitig den Blinker nach links. Der hinter ihr fahrende ebenfalls 48-jährige BMW-Fahrer setzte daher zum Überholen des Skoda an. Als dieser links abbog, kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell