Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei und Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen-Ebnat: Vorfahrt missachtet

Ein 84-jähriger Renault-Lenker missachtete am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Abbiegen von der Theodor-Heuss-Straße in die Jurastraße die Vorfahrt eines Paketzustellerfahrzeuges, dessen 28-jähriger Lenker von der Jurastraße nach links abbiegen wollte. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Fahrzeuges in der Jahnstraße stieß ein 30-jähriger Ford-Lenker am Donnerstag gegen 18 Uhr gegen einen geparkten Pkw Ford und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Donnerstagmittag wurde festgestellt, dass in der Berliner Straße in der dortigen Unterführung mehrere Buchstaben und Zahlen mit grüner Farbe an die Wand gesprüht wurden. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegengenommen.

Bopfingen: Unfall beim Vorbeifahren

Auf der Clara-Wieck-Straße streifte am Donnerstagvormittag ein 40-jähriger Lkw-Lenker gegen 10.45 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Weißensteiner Straße beschädigte ein 78-jähriger Renault-Lenker am Donnerstag gegen 16 Uhr den Mercedes einer 44-Jährigen, die dahinter gehalten hatte. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Iggingen: Auffahrunfall

Beim Befahren der Leinzeller Straße verursachte ein 25-jähriger Toyota-Lenker am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf eine 47-jährige Citroen-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt anhalten musste. Die Pkw-Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

