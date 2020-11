Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ladendieb, Sachbeschädigung, Schlange gefunden

AalenAalen (ots)

Rot am See: Dieb ergreift die Flucht

Ein 19-Jähriger entwendete am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr Lebensmittel aus einem Geschäft in der Crailsheimer Straße. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Dabei verlor er sein Diebesgut, als er sich aus dem Griff eines Angestellten befreite. Während seiner Flucht drohte der 19-jährige Dieb einem 12-Jährigen und forderte diesen auf zu verschwinden. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.

Ilshofen: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Montagabend gegen 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 07:45 Uhr beschädigte ein Vandale in einer Tiefgarage in der Crailsheimer Straße einen geparkten Lancia. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Ilshofen sucht nach dem Täter und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Schwäbisch Hall: Schlange in Kindergarten

Eine Schlange sorgte am Freitagmorgen gegen 11:30 Uhr in einem Kindergarten in der Stauferstraße für Aufregung. Das etwa meterlange Reptil befand sich im dortigen Außenbereich. Die Polizei konnte feststellen, dass es sich um eine ungefährliche und ungiftige Kornnatter handelte. Diese wurde durch die Beamten eingefangen und einem Sachkundigen zur weiteren Versorgung übergeben.

