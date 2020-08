Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Körperverletzung auf dem Wertstoffhof

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die am Freitagvormittag eine Körperverletzung auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Carl-Benz-Straße in Holzgerlingen beobachtet haben. Ein 72-Jähriger sprach gegen 10.45 Uhr einen noch unbekannten Mann auf die Maskenpflicht an, da dieser keinen Mund-Nase-Schutz trug. Dies habe zunächst zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern geführt, in dessen Verlauf der Unbekannte den 72-Jährigen geschlagen habe. Hierdurch ging der 72 Jahre alte Mann zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter fuhr indes mit seinem PKW, vermutlich dürfte es sich um einen Mercedes mit Böblinger Kennzeichen (BB-) handeln, davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell