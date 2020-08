Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall in der Aldinger Straße; Remseck am Neckar: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Kornwestheim: Unfall in der Aldinger Straße - PKW-Lenker gesucht

Am Donnerstag gegen 07.00 Uhr kam es in der Aldinger Straße in Kornwestheim zu einem Unfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeuglenker und einer 71 Jahre alten Fußgängerin. Der PKW-Lenker war im Begriff auszuparken und übersah hierbei vermutlich die Seniorin, die sich hinter dem Fahrzeug befand. Die Frau wurde durch das Heck des Wagens erfasst und stürzte zu Boden. Der unbekannte Fahrzeuglenker kümmerte sich sofort um die 71-Jährige. Nachdem diese angab, nicht verletzt worden zu sein, trennten sich die beiden Beteiligten, ohne Personalien auszutauschen. Im Verlauf des Tages bemerkte die Frau, dass sie doch leicht verletzt worden war und kontaktierte die Polizei. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet Zeugen und insbesondere den PKW-Lenker sich zu melden.

Remseck am Neckar-Hochberg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstag kurz vor 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Neckaraue" in einen Unfall verwickelt war und sich aus dem Staub gemacht hat. Der unbekannte Fahrzeuglenker, der möglicherweise einen Transporter mit Aufschrift eines Paketdienstunternehmens lenkte, touchierte einen Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt anschließend fort. Eine Zeugin hatte die Besitzer des Opels auf den Unfall aufmerksam gemacht. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei befand sich die Frau jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun insbesondere diese Zeugin sich unter Tel. 07154/1313-0 zu melden.

