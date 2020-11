Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Welzheim - Füßgängerin angefahren und schwer verletzt

AalenAalen (ots)

Fußgänger angefahren Welzheim Am späten Freitagnachmittag, gegen 17.27 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Friedrich Bauer-Straße in Welzheim. Eine 37-jährige wollte mit ihrem 7-jährigen Sohn einen Fußgängerüberweg bei Grün überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine 56-jährige Honda-Lenkerin dem Fußgängerüberweg. Sie missachtete das Rotlicht an dem Fußgängerweg und stieß frontal mit der 37-Jährigen zusammen. Bei der Kollision mit dem Pkw wurde die 37-jährige schwer verletzt. Ihr 7-jähriger Sohn erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die 56-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell