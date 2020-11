Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Dachstuhlbrand, 1 leicht verletzte Person

AalenAalen (ots)

Rudersberg: Brand im Dachgeschoss, 1 leicht verletzte Person

Am Samstag gegen 17.47 Uhr kam es in einem Wohnhaus im Daukernweg aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Brand im Dachgeschoss. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000.- Euro. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 76 Mann und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Die Drehleiter war ebenfalls im Einsatz.

