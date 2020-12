Polizei Wuppertal

POL-W: W - Seniorin übergibt Geld bei Enkeltrick

WuppertalWuppertal (ots)

Am 09.12.2020, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 80-jährige Frau in der Straße Steinbeck angerufen und mit dem sogenannten "Enkeltrick" um Ersparnisse gebracht. Als bei der Frau das Telefon klingelte, meldete sich ihr vermeintlicher Enkel und gab vor kurz zuvor einen Autounfall in Solingen gehabt zu haben. Er schilderte die Umstände und dass er umgehend Geld benötige, um dem Geschädigten den Schaden zu begleichen. Er kündigte die Frau des Geschädigten an, die in Kürze vorbeikäme, um das Geld abzuholen. Die Seniorin übergab wenig Zeit einige tausend Euro an eine Frau an ihrer Haustür. Die Frau wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben, mit normaler Statur und einer Größe von circa 1.60m. Zum Zeitpunkt der Tat trug sie eine bunte Kopfbedeckung sowie bunte Kleidung und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Das Polizeipräsidium Wuppertal bittet Angehörige oder nahstehende Personen mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. Angerufene sollten stets misstrauisch sein, wenn sie telefonisch um Geld gebeten werden. Geld oder Wertsachen sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden. Bei verdächtigen Anrufen bitte umgehend die Polizei unter 110 informieren. (jb)

