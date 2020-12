Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autounfall in Höhscheid

WuppertalWuppertal (ots)

Auf der Ritterstraße in Solingen lief gestern (08.12.2020), gegen 16:40 Uhr, ein Mädchen aus einer Einfahrt auf die Ritterstraße, als ein Hyundai in Fahrtrichtung Schützenstraße angefahren kam. Der 51-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen um einen Unfall zu verhindern. Die 13-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und wurde auf die Motorhaube geschleudert. Das Mädchen verletzte sich leicht und musste zur Beobachtung stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Es entstand geringer Sachschaden. (hm)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell