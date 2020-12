POL-W: W Mutmaßlicher Räuber festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Polizei Wuppertal

Mutmaßlicher Räuber festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal

Gestern (07.12.2020), gegen 11:05 Uhr, beraubte ein zunächst Unbekannter eine ältere Dame in Wuppertal-Wichlinghausen. Der Mann drohte der Seniorin auf der Bartholomäusstraße mit einem Messer und entriss ihr dann die Handtasche. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Als die Geschädigte lautstark auf sich und die Situation aufmerksam machte, nahm ein bis dahin unbeteiligter 54-jähriger Mann zu Fuß die Verfolgung auf. Im Bereich der Germanenstraße Ecke Westkotterstraße gelang es ihm den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der polizeibekannte 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er heute (08.12.2020) einem Haftrichter vorgeführt, mit dem Ziel, ihn in der Untersuchungshaft unterzubringen. (sw)

