Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße

Radfahrerin angefahren, Autofahrer flüchtet

Coesfeld (ots)

Eine 23-jährige Radfahrerin aus Dülmen befuhr am 29.09.2020, um 17.35 Uhr, die Billerbecker Straße in Dülmen. In Höhe der Kreuzung zum Stockhover Weg näherte sich ihr ein noch unbekannter Autofahrer (vermutlich BMW Limousine) von links. Obwohl an dieser Kreuzung die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" gilt, erkannte sie, dass der Autofahrer seine Fahrt nicht verlangsamte und kam ihrerseits mittig der Kreuzung zum Stehen. Der wartepflichtige Unbekannte setzte seine Fahrt ungebremst fort. Er fuhr dabei mit dem rechten Hinterreifen über den linken Fuß der Dülmenerin und verletzte sie dabei. Der Autofahrer jedoch entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell