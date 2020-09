Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Unfallfahrer flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr am 28.09.2009, um 10.15, den Radweg der Dülmener Straße in Coesfeld kurzfristig in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Einmündung "Am Kupferhammer" musste er einem rechtsabbiegenden Autofahrer ausweichen. Dabei stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Kniescheibe.

Der Autofahrer bog mit seinem Opel Combo in weiß weiter rechts auf die Dülmener Straße ab, ohne sich um den gestürzten Radfahrer aus Dülmen zu kümmern, oder seinen Anschlussplichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140

