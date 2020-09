Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Schlautbach

BMW`s aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei Besitzer von BMW´s erlebten am Dienstagmorgen (29.09.)eine böse Überraschung. Ihre Autos waren in der Nacht zuvor aufgebrochen worden. Aus den Autos stahlen Unbekannte die Mulitmediageräte und Tachos bzw. ein Lenkrad. Alle Autos waren im Bereich der Straße Am Schlautbach abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

