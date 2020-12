Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brennende Autos in Barmen

WuppertalWuppertal (ots)

Am späten Abend (23:30 Uhr) des 05.12.2020, brannten in der Alarichstraße zwei Autos. Zeugen bemerkten einen qualmenden Audi Q5, der am Straßenrand abgestellt war. Das entstandene Feuer entwickelte sich schnell und griff zudem auf den davor geparkten VW Golf über. Bevor die Feuerwehr beide Fahrzeuge löschen konnte, barsten die Scheiben der angrenzenden Erdgeschosswohnung. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro. Im Umfeld des Brandes wurden drei Jugendliche bzw. junge Männer kurz vor der Tatzeit gesehen, die von der Alarichstraße in die Elsterstraße liefen und dort mit einem Auto wegfuhren. Sie waren dunkel gekleidet. Zeugen und Hinweisgeber zum Brandgeschehen werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

