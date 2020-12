Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auffahrunfall in Cronenberg

WuppertalWuppertal (ots)

Am 04.12.2020, um 14:20 Uhr, kam es auf der Hahnerberger Straße in Richtung Elberfeld, zwischen Wilhelmring und Rennbaumer Straße, zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Mann fuhr mit einem Ford Transit auf den stehenden Renault Megane eines 35-Jährigen auf, der seinerseits auf den ebenfalls stehenden Opel Mokka eines 58-Jährigen geschoben wurde. Alle drei Männer sind wohnhaft in Wuppertal. Der Opel-Fahrer hatte zuvor verkehrsbedingt anhalten müssen. Bei dem Unfall wurde der Renault-Fahrer schwer, der Ford-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden rettungsdienstlich betreut. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

