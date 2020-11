Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto und Hauswand mit Farbe besprüht (06.11.2020)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kornbindstraße begangen haben. Die Täter besprühten die Motorhaube eines dort geparkten Audi Q 7 und eine angrenzende Hausfassade mit roter Farbe. Hierdurch verursachten sie Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

