Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamtin (06.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Gleich in mehreren Fällen hat sich eine Betrügerin heute Vormittag gegen 11 Uhr am Telefon als Polizeibeamtin ausgegeben. Sie rief bei drei Frauen an und meldete sich mit "Kriminalpolizei, Frau Bachmann". Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen eingebrochen worden sei, versuchte die falsche Kriminalbeamtin, ihre vermeintlichen Opfer in ein Gespräch zu verwickeln. Dies misslang jedoch gründlich, da die Angerufenen in allen Fällen kritisch das Telefonat hinterfragten. Die Anruferin musste ihre Betrugsversuche abbrechen und auflegen. Die Polizei warnt erneut vor dieser immer wieder auftretenden Betrugsvariante, zu der auch der sogenannte "Enkeltrick" zählt. Bei verdächtigen Anrufen sollten die Angerufenen im Zweifelsfall das Gespräch beenden und sofort direkt bei der Polizei zurückrufen.

Weitere Hinweise zum Betrugsphänomen "falsche Polizeibeamte" oder auch "Enkeltrick" finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell