Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Graffiti-Schmierereien am REWE -Zeugen gesucht- (31.10.2020 bis 04.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 31.10.2020 bis zum 04.11.2020 besprühten unbekannte Täter den REWE-Markt in der Böhringer Straße. An allen Gebäudeseiten konnten von der eingesetzten Streife unterschiedliche Schriftzüge in Rot, Grün und Schwarz festgestellt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt über 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Polizeirevier Radolfzell Tel. 07732 95066-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Philipp Wabnig

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell