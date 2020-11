Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beide Kennzeichen von Auto gestohlen (05.11.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Aus einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße haben Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, zwei Autokennzeichen entwendet. Die Kennzeichenschilder "VS-ZJ 859" waren an einem BMW X 1 angebracht. Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

