Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweimal geflüchtet, trotzdem erwischt (06.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Gleich zweimal hat ein 30-jähriger Opel-Fahrer am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr versucht, einer möglichen Polizeikontrolle zu entgehen. Der Mann war mit einem Opel unterwegs und als er Polizisten sah, die ein Auto kontrollierten, fuhr er schnell beschleunigend an diesen vorbei. Als die Beamten kurz darauf an anderer Stelle mit der Aufnahme eines Wildunfalls beschäftigt waren, näherte sich der Opel erneut. Wieder versuchte der Fahrer, einer eventuellen Kontrolle aus dem Weg zu gehen. Er wendete auf der Bundesstraße 500 und fuhr davon, konnte jedoch von der Polizeistreife eingeholt und überprüft werden. Den Beamten fielen technische Veränderungen am Fahrwerk der Opels auf, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren. Außerdem waren beide Vorderreifen abgefahren. Den 30-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Der Halter des Autos gelangt ebenfalls zur Anzeige und muss den Wagen wieder in einen technisch einwandfreien Zustand versetzen lassen.

