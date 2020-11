Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Erlöschen der Betriebserlaubnis führt zu gleich zwei Anzeigen (05.11.2020)

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen Ehingen in Singen einen 32-jährigen Lkw-Fahrer. Der Lkw war zuvor aufgefallen, da er zusätzliche gelbe LED-Strahler, sowie mit ebenfalls gelber Folie überklebte Scheinwerfer hatte. Die nicht vorschriftsmäßigen Strahler wurden nachträglich auf Augenhöhe an der Front des Lkw verbaut. Aufgrund der genannten, selbst durchgeführten Veränderungen am Lkw war die Betriebserlaubnis erloschen. Sowohl gegen den Fahrer, als auch gegen den Halter des Fahrzeuges wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Fahrer entfernte noch vor Ort die Folie und die zusätzlich angebrachten Leuchten und konnte anschließend weiterfahren.

