Friesoythe - Küchenbrand

Am Donnerstag, 10. September 2020, kam es um 05.50 Uhr in einer Wohnung an der Willohstraße zu einem Küchenbrand. Zwei jugendliche Bewohner bemerkten die Rauchentwicklung und riefen um Hilfe. Ein aufmerksamer Nachbar konnte den Brand mit eignen Mitteln löschen, sodass keine Personen verletzt wurden oder Gebäudeschaden entstand.

