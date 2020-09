Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 09. September 2020, kam es um 12.57 Uhr an einem Kreisverkehr der Falkenrotter Straße zur Straße Trog zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf wollte den Kreisverkehr in Richtung Trog verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der an der Stelle die Straße überqueren wollte. Der Junge wurde leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 09. September 2020, kam es um 14.45 Uhr auf dem Südring zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld, der einen Anhänger mitführte, musste verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Lemförde zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Hierdurch verletzt sich der Lkw-Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Pkw und Anhänger mussten abgeschleppt werden.

Vechta - Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Donnerstag, 03. September 2020, kam es gegen 18.15 Uhr in der Unterführung an der Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein Pkw-Fahrer in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer der Unterführung. Der Sachschaden wird auf 18000 Euro geschätzt. Es liegen Hinweise vor, dass ein Fahrer eines dunklen BMW mit dem Unfallverursacher Kontakt hatte. Dieser wird als Zeuge des Unfalles gesucht und gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

