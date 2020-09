Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fortschreibung 1 zu "Brand zweier Wohnwagen - Die Polizei ermittelt": Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Mönchengladbach (ots)

Wie bereits gestern berichtet, haben die beiden an der Kroschenboricher Straße abgestellten Fahrzeuge gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Hier hatte das Feuer von dem hinteren Fahrzeug auf das davor stehende übergegriffen.

Während der Löscharbeiten sperrten Bundespolizei und Polizei Mönchengladbach gemeinsam den Bereich um den Brandort. Weitere Fahrzeuge oder auch Gebäude wurden nicht beschädigt. Richtigerweise muss die ursprüngliche Meldung, dass zwei Wohnwagen gebrannt hätten, in "zwei Wohnmobile" korrigiert werden.

Kriminalbeamte und ein Sachverständiger sind sich nach einer weiteren Aufnahme des Brandortes einig: Es wird in diesem Fall von einer vorsätzlichen Brandstiftung im Bereich eines Vorderreifens des zuerst in Brand geratenen Wohnmobils ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei nimmt nach unter der Rufnummer 02161-290 nach wie vor Zeugenhinweise entgegen, die in Zusammenhang mit der Brandstiftung stehen könnten. (cw)

