Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raub

Mönchengladbach (ots)

Unweit des Stadtwaldes, genauer an der Dahlener Straße, ist ein 28-jähriger Mann am Montag, 31.08.2020, aus einer Gruppe heraus beraubt worden. Die Polizei ermittelt und sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können.

Der 28-Jährige war gegen 21.15 Uhr auf der Höhe eines Supermarktes zu Fuß unterwegs, als plötzlich eine größere Personengruppe auf ihn zukam. Der Angriff aus dieser Gruppe sei plötzlich und unerwartet gekommen, so der 28-Jährige. Einer von ihnen habe mit Pfefferspray in seine Richtung gesprüht. Dem habe er zwar zum Teil ausweichen können, jedoch hätten die Personen ihn anschließend direkt körperlich angegriffen und ihm unter Schlägen die Bauchtasche entwendet. Anschließend sei die Gruppe zu Fuß in Richtung des Stadtwaldes weggelaufen.

Eine genaue Personenzahl konnte der 28-Jährige bislang zwar nicht nennen, zwei der Personen aber wie folgt teilweise beschreiben: Ein Mann sei ca. 1.80m groß und von südländischem Erscheinungsbild gewesen. Er hatte kurze, dunkle Haare, eine "mollige bis stämmige Figur" und trug dunkle Kleidung. Eine weitere Person sei vermummt und mit einem roten Pullover bekleidet gewesen. Der 28-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet nun auf diesem Weg namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die Angaben zu der Tat und / oder den Personen machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell